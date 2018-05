Amici, il duetto romantico tra Emma e Biondo fa impazzire il pubblico

Dopo il bacio in diretta durante la scorsa puntata di Amici, Biondo ed Emma sono stati protagonisti di un altro momento molto romantico. Durante l’ultimo serale del talent di Maria De Filippi la coppia di cantanti è tornata sul palco per duettare sulle note di "I'll be missing you", singolo del 1997 firmato da Puff Daddy, Faith Evans e 112. I due innamorati hanno ritrovato la sintonia che aveva già fatto impazzire il pubblico in studio sette giorni fa e, nonostante questa volta non sia scattato il bacio, l’atmosfera in studio è stata molto intensa tanto da far scattare la standing ovation da parte dei presenti.