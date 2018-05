Amici, Ermal Meta si commuove grazie a un piccolo fan

Non solo polemiche e sfide ad Amici, ma anche tante emozioni. La quinta puntata del talent condotto da Maria De Filippi è stata infatti ricca di sorprese e momenti commoventi. Uno di questi ha avuto come protagonista Ermal Meta chiamato a duettare con il cantante Einar sulle note del brano "Vietato morire".



Durante l’esibizione è salito sul palco Giuseppe, un piccolo fan di otto anni protagonista qualche giorno fa del concerto del cantante al Forum di Assago. Il bimbo si è così unito al duo mentre il vincitore di Sanremo si è visibilmente commosso. "Vi presento Giuseppe, un bambino di 8 anni che ha però il coraggio di stare sul palco di fronte a tutti", ha dichiarato Ermal Meta.



La storia che c'è dietro l'incontro dei due ha del magico: Giuseppe è un fan di Ermal diventato famoso sul web per la sua interpretazione di "Non mi avete fatto niente". Il cantante, dopo aver intercettato il video lo ha condiviso sui social, lo ha cercato e lo ha poi invitato ad esibirsi con lui al Forum di Assago.