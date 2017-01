Amici 15: Luca eliminato dai professori, la squadra di Nick vince la puntata

Dopo l'omaggio a Bowie, arrivano le note dolenti per i ragazzi, rimproverati per la loro condotta in hotel. Il banco di Luca è a rischio e l'allievo è subito messo sotto esame. La sua esibizione non piace per nulla ai professori, che decidono di eliminarlo . I primi a gareggiare sono Andreas e Benedetta , giudicati da Garrison che da il punto alla ballerina della squadra di Nick. La seconda prova vede Lele contro i La Rua , che si esibiscono sotto l'occhio attento di Zerbi. Vince Lele, che fa così guadagnare un secondo punto alla squadra di Nick. La terza prova è una coreografia comparata tra Gabriele e Benedetta sulle note di "Argento adesso" ed è il ballerino di Chiara a spuntarla.

Per la quarta esibizione è la caposquadra Chiara a schierarsi in prima persona al piano, contro Elodie che però ottiene il punteggio più alto da Rudy Zerbi. Sfida di ballo tra Michele e Gabriele. Quest'ultimo strappa un otto a Garrison e ottiene così la vittoria.



L'ultima prova è canto: Sergio contro Lele che propone un inedito in inglese. Per Zerbi l'esibizione di Sergio non è sufficiente e il ragazzo perde il confronto. Questa puntata va quindi a Nick e i suoi, mentre la squadra di Chiara manda in sfida immediata Sergio. Il 'big boy' ritrova però l'energia giusta per confermare il posto. La scuola per lui continua.