Il ricordo di sua moglie Elisa, morta misteriosamente nel sonno tre anni fa, è ancora forte nel suo cuore e ne parla, insieme alle sue figlie, nel salotto di Barbara D’Urso: è Amedeo Minghi, uno dei cantautori italiani più amati, ad inaugurare la domenica pomeriggio di Canale 5, con un medley di due suoi grandi successi: Vattene Amore e La Vita Mia. E’ subito karaoke in studio tra il pubblico e danze in sala, con la D'Urso, padrona di casa, rapita dalle note del cantante. Minghi si racconta a 360°: il lutto, la sua vita privata, la sua carriera. Ancora capace di emozionare, quando sale su un palco e prende in mano un microfono.