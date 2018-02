Alessia Marcuzzi in ospedale con Elena Santarelli: "Sei una guerriera"

"Oggi è venuta a trovarci un’amica speciale @alessiamarcuzzi... In braccio a me c'è una piccola guerriera... e come lei ce ne sono tanti altri coccolati dalle loro famiglie. Ne approfitto per ringraziare la dottoressa Mastronuzzi e le infermiere, angeli custodi in grado di curare e proteggere i nostri figli con la massima professionalità” ha scritto la Santarelli, che ha poi postando delle immagini tenerissime del figlio abbracciato alla sorellina Greta.



“Grazie amica mia @elenasantarelli per avermi fatto conoscere così tante belle persone oggi all’ @ospedalepediatricobambinogesu E’ stato emozionante condividere qualche momento con i bambini del reparto di oncologia e oncoematologia, con le loro famiglie e con i meravigliosi angeli che si prendono cura di loro (in parte con noi in questa foto). E tu sei una guerriera vera amica mia, e Jack un portento. Ti voglio bene” ha replicato emozionata la Marcuzzi.