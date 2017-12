Elena Santarelli, il figlio è malato: "Diagnosi che non vorresti mai sentir pronunciare, ma ne usciremo"

La notizia dunque è arrivata 20 giorni fa. Una conferma a dubbi che la Santarelli aveva da tempo visto che nel suo post ringrazia un medico, il dottor Savastano che, scrive Elena, "intuì insieme al mio istinto materno che bisognava andare a fondo".



La Santarelli non dice di che malattia soffra il piccolo Giacomo e, anzi, spiega di non voler entrare nei particolari. Si limita a esporre il suo dolore, racconta della rabbia provata nei giorni successivi alla notizia. Ma soprattutto ringrazia tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno condiviso con lei questo periodo, dal marito e la famiglia, ai medici, sia il suo pediatra che gli specialisti del Bambino Gesù di Roma. Fino alla piccola Greta, l'ultima arrivata nella coppia, che "inconsapevolmente tutti i giorni ci ha strappato dei sorrisi".



Elena poi conclude dicendo di essere sicura di poter vincere questa battaglia e invita i suoi follower a farsi un regalo: aiutare alcune associazioni che si occupano di dare sostegno a chi si occupa dei bambini in queste condizioni.



In un secondo post la Santarelli ha voluto specificare di non voler sentir parlare di situazione grave. "Come altre migliaia di famiglie abbiamo un problema da risolvere e lo risolveremo - ha scritto -, mio figlio è bello forte e solare come sempre e noi genitori siamo i primi a guardarlo come un bimbo normale, non lo guardiamo con gli occhi del malato".