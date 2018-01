Alessia Macari sposa Oliver Kragl: "Faremo una grande festa"

Alessia Macari, la Ciociara vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Domenica Live assieme al suo fidanzato Oliver Kragl, giocatore tedesco che milita nel Foggia, con cui sta insieme da un anno. La coppia ha raccontato della proposta di matrimonio da sogno, con tanto di video testimonianza: "Quando mi ha chiesto di sposarlo non capivo davvero, non mi rendevo conto di cosa stesse succedendo".



Una storia nata poco dopo la vittoria di Alessia al Grande Fratello Vip: "Ha chiesto il mio numero ad alcuni suoi amici e mi scriveva su Whatsapp prima che entrassi nella casa, poi visto che non gli rispondevo ha iniziato a insultarmi e mi sono detta 'ma guarda questo'". Inevitabile la domanda della d'Urso su come sarà la festa di matrimonio: "Sarà grande, verranno i miei parenti dall’Irlanda, poi tutti i ciociari, voglio che duri almeno 3 giorni". Sui figli invece chi ha le idee chiare tra i due è proprio il calciatore: "Con lei faccio anche una squadra".