Alessia Macari non è più single: "Oliver mi ha corteggiato per un anno"

Il settimanale "Chi" pubblica nel numero in edicola mercoledì 15 marzo le immagini che Tgcom24 presenta in anteprima esclusiva di Alessia Maccari insieme al nuovo fidanzato, il calciatore Oliver Kragl. La "ciociara" di "Avanti un altro!" e vincitrice del "Grande Fratello Vip" esce allo scoperto e si scambia baci e tenerezze con il centrocampista tedesco. "Mi ha corteggiato per un anno, ora ho ceduto" confessa.