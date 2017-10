Alessia Macari sposa il suo Oliver: "Ho detto sì!"

"Me l'ha chiesto e ho detto Si!!! ti amo". Così Alessia Macari, Ciociara di "Avanti un altro" ed ex vincitrice del Grande Fratello Vip, ha annunciato via social il fidanzamento ufficiale con il calciatore del Crotone Oliver Kragl. Di fronte ad un tavolo a forma di cuore, cosparso di romantici petali rossi, la coppia (insieme da qualche mese) sorride felice mentre su Instagram piovono felicitazioni e congratulazioni per i futuri sposini.