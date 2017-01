Alessandra Ambrosio, altro che angelo! Un diavolo sexy nella soap opera

09:53 - Ruolo a luci rosse per Alessandra Ambrosio, che si è mostrata come mamma l'ha fatta nella soap opera brasiliana "Verdades Secretas". Nei panni della conturbante top model Samia, l'angelo sexy di Victoria's Secret ha scaldato il set con una travolgente scena di sesso. A godersi lo spettacolo vietato ai minori l'attore Rodrigo Lombardi, che nella telenovela interpreta l'impenitente dongiovanni Alex.

L'incursione sul piccolo schermo è stata una bella esperienza per l'Ambrosio, anche se ha ammesso che "la difficoltà maggiore è stata l'ansia, tutto il resto invece è stato piacevole. Dal momento in cui sono entrata in camerino per il trucco fino al set... è stato tutto molto bello. Ho trovato molta professionalità".



Dopo il primo ciak, però, la top model ci ha preso gusto e "mi sono lasciata andare e ho osato di più. L'imbarazzo e la vergogna c'erano sempre, ma sul set erano tutti lì per aiutarmi e farmi calare il più possibile nei panni del personaggio".