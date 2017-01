Agnes Nixon, addio alla regina delle soap opera

Ha ideato e prodotto le soap opera più famose del mondo, tanto che era soprannominata la "regina". Agnes Nixon è morta a 93 anni. Tra le sue opere di maggior successo "Una vita da vivere" (One Life to Live), "Quando si ama" e soprattutto "La valle dei pini". Con "All My Children" ha infatti ottenuto per cinque anni l'Emmy per la migliore sceneggiatura. Nelle sue serie ha affrontato temi come l'aborto e la lotta alla guerra.