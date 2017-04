A "Uomini e Donne": Gemma e Marco, bacio appassionato in riva al lago

La romantica cornice di un lago, la luce dorata del tramonto e la calda atmosfera primaverile. Ingredienti essenziali, questi, per rendere una esterna indimenticabile. E infatti tra Gemma e Marco, protagonisti del Trono "over", il bacio non tarda ad arrivare.

"Sei riuscito a far uscire una parte di me che era stata mortificata e repressa", confida Gemma al suo cavaliere.

Sullo sfondo rimane il suo ex, Giorgio, sempre più geloso del rapporto che si sta costruendo tra i due, vendicato però dalle battute al vetriolo di Tina che certo non le manda a dire a Gemma.