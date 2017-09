A Striscia la Notizia parla il padrone della Ferrari blu: "Sono oggetto di un tritacarne mediatico"

Striscia la Notizia ha inaugurato la sua trentesima edizione lunedì sera, mandando in onda un servizio molto speciale. Il ciclista e acrobata Vittorio Brumotti ha incontrato il proprietario della Ferrari blu che sabato 16 settembre a Milano ha insultato e spintonato il padre di un bambino disabile, dopo la richiesta di spostare l'auto dal parcheggio per disabili che stava occupando. Al microfono di Brumotti l'uomo ha dichiarato di trovarsi al centro di un "tritacarne mediatico" e che i fatti sono andati un po' diversamente: "Avevo solo il musino che entrava per circa venti centimetri nella zona di scaricamento delle carrozzine" spiega, aggiungendo che alla cortese richiesta di lasciargli poi spazio di manovra per uscire dal parcheggio, il padre del bambino gli avrebbe risposto di doversi rivolgere ai vigili.



La vicenda è ancora sotto indagine da parte della Procura ma il proprietario della Ferrari ha autorizzato Brumotti, che già aveva simbolicamente parcheggiato una carrozzina sul tetto dell'auto, di salirci anche con la sua bicicletta qualora avesse torto.