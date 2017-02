Egidio, il ragazzo ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, affronta con molta schiettezza il motivo della sua presenza in studio: "Peso 200 kg, ne voglio perdere almeno 100." Dopo una prima visita di controllo, il giovane desidera infatti affidarsi alle cure mediche del prof. Sorrentino, esperto dietologo e fidato consulente del programma di Barbara D'Urso. "Voglio cambiare vita e dimagrire seriamente una volta per tutte", afferma. Ecco il filmato che mostra la sua giornata tipo, tra qualche esercizio in palestra e un immancabile spuntino con gli amici.