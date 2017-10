A Domenica Live arriva Pixie Fox, la “Barbie umana”

Si parla di chirurgia estetica a "Domenica Live". Per la prima volta in Italia arriva Pixie Fox, la "Barbie umana": oltre 200 interventi di chirurgia estrema. Si è fatta togliere 6 costole, ha cambiato il colore degli occhi in India e si è fatta rompere le mascelle. Nella sua prima intervista in Italia in esclusiva assoluta da Barbara D'Urso, Pixie ci tiene a precisare che non vuole assomigliare a Barbie: “Voglio subito fugare questo malinteso, io non mi sento come Barbie – ha dichiarato la donna - sto lavorando per essere qualcosa di nuovo. Sono come un progetto di scienza, una sorta di lavoro in corso d’opera, non voglio assomigliare a nessuno se non a Pixie Fox”.



Dal 2011 il bisturi ha cambiato il suo corpo e il suo viso in maniera drastica trasformando questa modella in un’altra persona. “Non dico alle donne di non fare come me, ma vorrei che ognuno si sentisse libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo”. La donna è stata la prima ad aver subito in Corea un’operazione di chirurgia estrema per rimuovere le costole.