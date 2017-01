Vittorio Brumotti si trasforma nella drag queen Conchita Wurst su Instagram

09:21 - La barba c'è, i capelli lunghi e l'ironia pure. Così è bastato poco a Vittorio Brumotti trasformarsi in Conchita Wurst. Eccolo infatti su Instagram postare una foto in cui ammicca in abito da sera color oro, anelli e trucco pesante. Il conduttore di "Paperissima Sprint" fa notare ai fan la somiglianza pubblicando uno scatto in cui indossa una maglietta con impressa la sua faccia vicino a quella della drag queen: "Raga sono io Conchita!". Detto fatto.

Il campione di bike, che è tornato al timone della trasmissione estiva di Antonio Ricci con la compagna Giorgia Palmas, ama scherzare. Già a "Striscia la Notizia" aveva indossato una parrucca per far vedere la somiglianza.



Adesso è passato alla trasformazione, indossando una parrucca e caricando il trucco. I follower hanno reagito con stupore ma approvando il travestimento: "Sei ugualeee". Anche Giorgia si sarà fatta una bella risata...