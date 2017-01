10:51 - Da lunedì 9 giugno Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas conducono con il Gabibbo la quindicesima edizione di "Paperissima Sprint". Il varietà firmato da Antonio Ricci torna in onda dal lunedì alla domenica per tutta l’estate al posto di "Striscia la notizia" su Canale 5 alle 20.40. La guest star che affiancherà i conduttori sarà l’inviato sardo Cristian Cocco.

Le acrobazie dell’inviato di Striscia campione di bike trial 100% Brumotti, da poco vincitore del suo decimo Guinness World Records, e le gag con la solare Giorgia e il Gabibbo andranno in onda dalle spiagge della Sardegna, che faranno da cornice a un mare di esilaranti e inediti filmati amatoriali di papere, gaffe ed errori trasmessi in tv. Da quest’anno i telespettatori possono spedire i filmati delle papere anche attraverso il sito www.paperissima.mediaset.it.



"Paperissima Sprint" è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro Marinello. La prima edizione di Paperissima Sprint risale al 1990 e nasce su Italia 1 come uno speciale di Paperissima. Tra i conduttori che si sono susseguiti stagione dopo stagione: il padre della tv italiana Mike Bongiorno, un’esordiente Michelle Hunziker, Serena Grandi, Miriana Trevisan, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti.