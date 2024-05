Ermal Meta presto padre: "Mia figlia si chiamerà Fortuna Marie"

Ospite a "Verissimo" il cantante Ermal Meta racconta l'emozione di diventare padre per la prima volta. "Inizia una bella avventura", dice l'artista di origini albanesi, vincitore nel 2018 del Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. Meta svela poi il nome della bambina che nascerà a giugno: "Si chiamerà Fortuna Marie". Alla primogenita il cantante ha dedicato il titolo del nuovo album "Buona Fortuna". "Abbiamo scoperto la notizia quando avevo già iniziato a lavorare al disco e ho dovuto concepire il tutto di nuovo alla luce di una energia diversa", spiega.

Sulle sensazioni, condivise con la compagna Chiara Sturdà, Ermal Meta confida di trovarsi in uno "stato di congelamento" in attesa che in casa arrivi il primo fiocco rosa. "Mi sono confrontato con altri amici, dicono che è normale provare queste emozioni", racconta il cantante che il 1° maggio scorso ha presentato insieme a Noemi il "Concertone" al Circo Massimo di Roma. E aggiunge: "Sono congelato e felice in attesa di vedere il suo volto".