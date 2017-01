"Paperissima Sprint", il Gabibbo si trasforma in Mario Balotelli

10:32 - Da Suor Cristona, parodia di Suor Cristina di "The Voice Of Italy" a Mario Balotelli. Il Gabibbo si trasforma ancora una volta per "Paperissima Sprint". Stavolta al centro dell'attenzione c'è il centravanti della Nazionale, autore del goal decisivo nella partita d'esordio dell’Italia contro l'Inghilterra ai Mondiali del Brasile.

Il Gabibbo-Supermario, con tanto di cresta e pantaloncini azzurri, è scappato dal ritiro della Nazionale per una giornata di mare ma, assicura, venerdì sarà di nuovo in campo per la sfida contro il Costa Rica.



