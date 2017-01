Verissimo, boom di ascolti...anche social

12:16 - Si è conclusa una stagione record per Verissimo. Il talkshow di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, ha collezionato 33 vittorie su 33 puntate andate in onda, confermandosi settimana dopo settimana, il programma più seguito della sua fascia d’ascolto del sabato pomeriggio. Un bilancio eccellente, che fa registrare al programma un incremento di 3 punti di share in più rispetto alla scorsa stagione.

Da settembre “Verissimo” ha visto, infatti, crescere costantemente il suo pubblico, attestandosi su una media di oltre 2 milioni di telespettatori, pari al 17% di share, che sale al 19% tra il pubblico 15-64 anni.



Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “Grandissimi ascolti quest’anno per “Verissimo”. I telespettatori hanno seguito il programma di Silvia Toffanin sabato dopo sabato, preferendolo a tutti quelli della concorrenza. Una trasmissione di grande qualità che Silvia Toffanin ha condotto e orchestrato con superba maestria, stile ed eleganza, facendola diventare una tra le più moderne, influenti e di tendenza della televisione italiana. “Verissimo” è un programma costruito con grande attenzione ai contenuti e con un linguaggio innovativo, ricercato e sempre sorprendente. Complimenti e grazie ancora a Silvia Toffanin e alla sua eccellente squadra. E arrivederci a settembre”.



Ma il successo del talk show di Silvia Toffanin non si ferma agli ascolti tv. Grazie ad un flusso costante di news, scoop e foto in esclusiva, Verissimo, con 75.282 followers, ha conquistato la vetta della classifica dei programmi televisivi italiani presenti su Instagram.