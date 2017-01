Anna Falchi a "Verissimo", una mamma sprint e seducente

15:59 - Nuovo appuntamento con "Verissimo", in onda ogni sabato alle 16.00 su Canale 5. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl Anna Falchi, che racconterà la sua vita da mamma. Per la prima volta in uno studio tv anche Claudia Galanti in compagnia della piccola Indila Carolina, nata lo scorso marzo.

Piero Chiambretti sarà invece protagonista di una lunga intervista sul suo ritorno in tv, dopo due anni di assenza, con il programma "Chiambretti Supermarket". Riflettori puntati su Emma Marrone, che si racconterà a tutto tondo in un reportage esclusivo.



Direttamente da "Il Segreto", questa settimana sarà ospite a "Verissimo" l'attore Selu Nieto che nella soap interpreta il personaggio di Hipolito Miranar.



Alessandra Martines, tra le protagoniste femminili della nuova fiction di Canale 5 "Furore", ripercorrerà la sua lunga carriera e la sua vita. Torneranno in studio anche i protagonisti maschili della fiction Massimiliano Morra e Francesco Testi.



