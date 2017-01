Anna Falchi si sente fuori forma: "Sono passata dalla pancera alla pancetta"

13:31 - "Impegnativa ma bellissima". Parola di Anna Falchi che a "Domenica Live" racconta la sua nuova vita da mamma con la piccola Alyssa. L'attrice è sempre splendida anche se a Barbara d'Urso confessa di non sentirsi in forma: "L’ultima volta che mi hai intervistato avevo la pancera. Ora ho solo la pancia. Quando quest’estate ho partecipato a 'Jump!', però, mi ero rimessa un po’ in forma".

Da ragazzina Anna non si sentiva bella, anzi. Fino a quando un Carnevale: "Mia madre mi vestì da hippie, ero alle medie e fu la prima volta che mi truccai. Lì assunsi un minimo di consapevolezza perché vedevo che la gente mi guardava. In studio arriva anche una amica di infanzia, che ha raccontato: "Da bambina rimorchiava molto perché aveva gli occhi azzurri, il nasino all’insù e la bocca carnosa". Con la figlia ha un rapporto bellissima: "Se non le porto le caramelle, non mi saluta nemmeno... Il suo sogno è quello di entrare in televisione per conoscere i suoi amici dei cartoni animati". Seguirà la strada della mamma?