"Verissimo", Laura Chiatti si racconta senza segreti a Silvia Toffanin

16:14 - Sabato 17 maggio alle 16 su Canale 5, l'ultimo appuntamento della stagione con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Ospiti: Laura Chiatti ("Con Marco Bocci sono felice perché lui è la felicità chiusa in un corpo"), Miguel Bosé e Rudy Zerbi. E ancora Giuliano Sangiorgi dei Negramaro mentre Alessandra Amoroso farà una sorpresa ai suoi fan. Torna l'attore spagnolo Selu Nieto, che ne "Il Segreto" è il buffo Hipolito Miranar.

Per la prima volta, il giornalista Gianluigi Nuzzi esprimerà la sua opinione sui casi di cronaca nera che affronta settimanalmente a Quarto Grado.



Barbara d'Urso e Silvia Toffanin sottoporranno Jonathan ad un fuoco di fila di domande sulla sua vita e sul perché non ami ricordare la sua esperienza al Grande Fratello. Alvin volerà sul set di “Violetta”, la telenova seguita da milioni di teenager in tutto il mondo, per svelare alcune anticipazioni e intervistare zia Angie. Infine, reportage esclusivo di Verissimo sui preparativi degli attesi matrimoni di Elena Santarelli, Elenoire Casalegno e Claudia Galanti.



Il talk show condotto da Silvia Toffanin non si ferma qui. Sabato prossimo, 24 maggio, andrà in onda “Verissimissimissimo”, una puntata speciale, ricca di contenuti originali e interviste inedite.



LAURA CHIATTI: "SONO FELICE" - "Con Marco (Bocci, ndr) sono felice perché lui è la felicità chiusa in un corpo”. Queste le parole di Laura Chiatti parlando della sua storia d’amore con l’attore. Solitamente molto riservata riguardo alla sua vita privata, a Silvia Toffanin che le chiede se Marco Bocci sia la persona giusta per lei, si sbilancia e risponde sicura: “Sì, lo è. La felicità arriva solo in determinati momenti e spetta a noi mantenerla, ma posso dire che in questo momento sono felice e serena, nonostante io abbia un animo un po' tormentato”.