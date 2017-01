5 maggio 2014 Marco Predolin: "Che errore lasciare la tv nel momento di massimo successo!" Il conduttore lo ha confessato a "Verissimo" che sabato scorso ha totalizzato 2.473.000 telespettatori e share del 19.36% sul target commerciale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:23 - Marco Predolin, ospite a "Verissimo", ha parlato della sua carriera e ha confessato a Silvia Toffanin: "Ho fatto un clamoroso errore a lasciare la tv nel momento di massimo successo". Sabato scorso "Verissimo" ha messo a segno un altro successo 2.473.000 telespettatori totali e share del 19.36% sul target commerciale (20.18% sul pubblico totale). Per la 31esima volta consecutiva è il programma più visto della sua fascia d'ascolto.

Ai microfoni del talk show di Canale 5 Predolin ha raccontato: "Ero convinto che sarei potuto ritornare a fare tv in qualsiasi momento. Ma non è stato così. In ogni caso è stata l’occasione per vivere una seconda vita. Ora ho due ristoranti e canto per i miei clienti".