Edison, l'energia del futuro che crea valore

In un mondo che corre verso un futuro più green, gli obiettivi di business non possono più prescindere da un profondo impegno verso la sostenibilità. Ed è con questa la filosofia che Edison si fa solida protagonista di un cambiamento in cui l’agire responsabile si trasforma in valore diffuso, dove l’azienda cresce insieme al suo ecosistema, alle persone e alle comunità. Un impegno che si concretizza con un investimento in Italia, negli ultimi due anni, per 1,2 miliardi di euro, parte di un piano più ampio che porterà il Gruppo a investire 10 miliardi entro il 2030, per implementare la produzione di energia da fonti pulite, per migliorare i servizi dedicati alla clientela e per aumentare la sicurezza energetica nazionale. Investimenti che sono allineati per il 70% agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e per quasi il 50% alla Tassonomia UE, una percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2023.