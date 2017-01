Morgan, vero "mammo" in gonnella

10:52 - Dopo le incomprensioni e le accuse, torna il sereno tra Morgan e Jessica Mazzoli. Per amore della figlia. Il cantante infatti riabbraccia la piccola Lara di 13 mesi. Eccolo immortalato da "Diva e Donna" in versione "mammo", in gonnella. Con un look davvero stravagante: un grembiule lungo sopra i pantaloni e sotto giacca. Insomma, l'artista non si smentisce mai.

Lara in realtà piange tra le braccia del papà, forse perché deva ancora abituarsi alla sua presenza. Tra la mamma Jessica (conosciuta a "X Factor") e Morgan la storia d'amore è infatti finita prima della sua nascita. E subito dopo la Mazzoli lo aveva accusato su Facebook e poi in tv di "non essere un padre presente". I paparazzi fotografano anche Jessica con il passeggino e poi a braccetto proprio con Morgan che però nasconde la testa sotto un sacchetto. Insomma, tra i due è finalmente tornato il sereno.