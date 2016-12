8 gennaio 2014 Morgan si getta in volo sul pubblico ma... finisce per terra A Bari il cantante tenta uno "stage diving" come le grandi rockstar ma i fan non lo reggono e lo fanno cadere Tweet google 0 Invia ad un amico

10:14 - Brutta avventura per Morgan: il cantautore e musicista, ospite il 27 dicembre di un locale alle porte di Bari per un'esibizione dal vivo, ha improvvisato uno stage diving ma senza successo.La spettacolare performance prevede il tuffo dal palco sulla folla sottostante che dovrebbe attutire la caduta permettendo alla persona che si è lanciata non solo di rimanere in equilibrio ma addirittura di fare surf sulle persone. Ma per Morgan non è stato così. E' il video virale (youmedia) del momento.