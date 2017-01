Miss Italia: ecco le sessanta finaliste

14:40 - La macchina organizzativa di Miss Italia 2014 di Patrizia Mirigliani è entrata nel vivo con la proclamazione delle 60 finaliste in gara per conquistare lo scettro della più bella del Paese. Dopo la scrematura delle ultime selezioni dell'11-12 settembre, saranno in 24 le finaliste del grande show del 14 settembre condotto da Simona Ventura. Quattro i giurati previsti, per ora confermati il cestista Marco Belinelli e il rapper Emis Killa.

Di seguito i nomi delle 60 ragazze ammesse dopo varie selezioni regionali: 1. Laura Bonetti; 12. Valentina Paganotto; 15. Elisa Piazza Spessa; 16. Sara Pagliaroli; 21. Giorgia Capaccioli; 23. Elisa Rosselli; 24. Melissa Arici; 25. Eleonora Mezzanotte; 26. Katja Luraschi; 31. Sara Battisti; 36. Astride Carlos; 38. Anna Giulia Sant; 44. Sara Nervo; 49. Marika Zoccarato; 52. Melania Bergamin; 54. Noemi Gennaro; 59. Camilla Mancuso; 63. Ilenia Guidetti; 66. Matilde Silingardi; 71. Giulia Salemi; 76. Veronica Fedolfi; 78. Francesca Cini; 90. Mariapia Arico'; 91. Francesca Cola; 94. Giulia Carnevali; 96. Melissa Tassi; 97. Giulia Donati; 102. Claudia Filipponi; 104. Margherita Vantsak; 105. Melissa Palmieri; 107. Adriana Palozzo; 112. Soleil Anastasia Sorge; 114. Giorgia Orlandi; 115. Federica Armaleo; 116. Sara De Santis; 117. Ilaria D'Avino; 118: Aleksandra Banach; 120. Maria Concetta Pincerno; 121 Marilena Castellone; 127. Valentina Olero; 132. Patrizia Davalos Del Gado; 134. Anna Cataletti; 136. Rosaria Aprea; 137. Federica Calemme; 138. Sara Affi Fella; 150. Annabella Iacobone; 153. Mariapia Castriotta; 154. Carmen Caramia; 156. Francesca Ferraro; 159. Alessia Reda; 163. Ilenia Cariati; 172. Simona Tanzi; 173. Rosaria Deborah Alex Cerlino; 175. Deborah Messina; 178. Maria Chiara Vinci; 181. Clarissa Marchese; 182. Veronica Licciardello; 183. Valentina Vallascas; 186. Nicole Di Santo; 191. Barbara Santagati.