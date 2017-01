28 agosto 2014 Marco, l'ex tronista è un papà modello Su Instagram posta continuamente le foto con il piccolo Alessandro, il figlio che la compagna Beatrice scelta a Uomini e Donne ha avuto da una precedente relazione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:17 - Quando, tre mesi fa, Marco ha scelto Beatrice a "Uomini e Donne" in pochi avrebbero scommesso su questa coppia. E invece non solo hanno superato la prova dell'estate, ma i due fanno le cose davvero sul serio. Se il matrimonio può attendere, stanno sperimentando una vera e propria convivenza. Con l'ex tronista in versione papà con il piccolo Alessandro, il figlio dell'ex corteggiatrice avuto da una precedente relazione.

Marco posta infatti su Instagram foto con il bimbo con il biberon e pappine, a letto e in piscina. E dagli scatti si capisce che l'affetto è sincero. "Stanco con il piccolo Alessandro mi è venuta la voglia di maternità - ha raccontato l'ex tronista al settimanale 'Vip' - ma preferisco concentrarmi su quello che abbiamo e viverlo fino in fondo. Più avanti, magari, si vedrà".