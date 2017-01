3 giugno 2014 "Uomini e Donne", chiusa stagione record Dal 3 giugno su Canale 5 parte "Uomini e donne e poi" che andrà in onda per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:07 - Con Marco che sceglie Beatrice si chiude la stagione record di "Uomini e donne". Il talk dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è stato seguito da oltre 3 milioni di telespettatori in media (22% di share). Intanto, dal 3 giugno, ci si potrà appassionare all'evoluzione di queste storie con "Uomini e donne e poi" che andrà in onda per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, alle 14.45.

Numeri che si incrementano tra il pubblico 15-64 anni, con il 25% di share, e salgono ulteriormente sul target 15-34, dove si arriva al 26.3%. La trasmissione si conferma per la 18esima stagione consecutiva la più vista della sua fascia d'ascolto. Numeri record anche sul web e sui social: quasi 60 milioni di video visti sulla piattaforma Videomediaset (circa 1 milione e mezzo a settimana), 1.138.000 fan su Facebook e oltre 65.000 seguaci sul profilo Instagram.



"Ringrazio e faccio i complimenti a Maria De Filippi - commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - per il grande successo di 'Uomini e Donne', colonna portante, sempre di più, del pomeriggio di Canale 5. Una trasmissione carica di sentimenti, di emozioni, di storie di 'uomini e donne' raccontate, giorno dopo giorno, con grande capacità narrativa. L'appuntamento con la nuova edizione è per settembre".



"Uomini e donne e poi" non vedrà la conduzione della De Filippi, ma sarà interpretato direttamente dai protagonisti delle ultime edizioni del programma, con il supporto di una voce narrante. In una sorta di rewind emozionale, tronisti e corteggiatori o, nella versione Over, Cavalieri e Dame, racconteranno in prima persona le loro vicende amorose.