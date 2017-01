Le mammine sexy del piccolo schermo incendiano le fantasie

18:42 - Dolci e protettive, ma anche sexy e intriganti. Da January Jones in "Mad Man" a Eva Longoria in "Casalinghe disperate", le mammine delle serie tv possono diventare il sogno proibito dei telespettatori. Tra queste ci sono anche le vicine di casa Sofia Vergara e Julie Bowen che, con due modelli di femminilità diversi, hanno portato un tocco di sensualità nella sit-com di succeso "Modern Family".

Ma il loro fascino non è certo una novità e anche nella tv del passato ci sono esempi degni di nota. Come la mamma di casa Robinson Phylicia Rashad, o la bionda streghetta Elizabeth Montgomery di "Vita da Strega". Negli Anni Novanta è stata la volta di Helen Hunt, protagonista della sit-com "Innamorati pazzi" e della fidanzatina d'America Jennifer Aniston, che entra di diritto nella classifica grazie all'ultima stagione di "Friends", nella quale diventa mamma di una bimba.



Erotismo più algido quello di Keri Russell, che in "The Americans" interpreta una mamma che deve tenere nascosta la sua doppia vita da spia. Lauren Graham è invece una confidente per la figlia in "Una mamma per amica", mentre decisamente più perfida è la mamma-regina Lena Headey di "Game of Thrones", che complotta omicidi per salvare la sua prole.