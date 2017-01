Keri Russell, spia sexy ed erotica della tv

11:14 - Autoreggenti e corpetti supersexy per Keri Russell, che su "GQ" regala scatti ad altissimo tasso erotico insieme al compagno Matthew Rhys, suo partner nel lavoro e nella vita. In "The Americans" interpretano una coppia di agenti del KGB freddi e spietati, ma lontano dal set si lasciano andare a fantasie bollenti e sfrenate. Una passione nata tra un ciak e l'altro e che si è trasformata ben presto in una passione travolgente.

In "The Americans" l'attrice è protagonista di scene di sesso selvaggio e la seconda stagione è iniziata con un ciak vietato ai minori, in cui appariva senza veli in un ménage a trois. Un personaggio complicato e dalle mille sfaccettature quello di Keri, che si trova perfettamnete a suo agio nei panni della spietata killer Elizabeth: "Prepara un panino per i suoi bambini e un minuto dopo fa esplodere un tizio in un hotel, C'è molta azione, chiaramente compaiono anche tette e c***. Ma credo che sia l'elemento del thriller psicologico che attrae anche le donne".