Sofia Vergara: "Ho un gran bel sedere"

13:29 - “Sono famosa per il mio seno, ma mi fa arrabbiare perché io ho anche un gran bel sedere”... e come darle torto? Sofia Vergara si sfoga su Women's Health e chiede "giustizia" per il suo... lato B. Famosa per il suo seno prosperoso la bellissima attrice colombiana non ha dubbi, il suo fondoschiena è stato troppo sottovalutato.

A dire il vero nessuno ha mai messo in discussione le forme della sexy star di "Modern Family", e se è vero che il suo generoso décolleté, valorizzato spesso da abiti ad hoc, è stato più volte encomiato e fotografato, non mancano gli scatti, anche su Twitter e Instagram, che mettono in risalto le curve sensuali del suo didietro.



Dalle pagine della rivista Women's Health, però, sulla cui copertina campeggia il titolo: "Non c'è solo il seno", la Vergara ci tiene a sottolinearlo, e in un in vero e proprio sfogo rivendica lode e gloria per il suo lato B... come è giusto che sia.