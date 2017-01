Kendall Jenner si spoglia di nuovo

10:04 - E' la sorellina di Kim Kardashian, protagonista del reality "A spasso con i Kardashian", ma la bellissima Kendall Jenner sta cercando in tutti i modi di brillare di luce propria. Seguendo ad esempio le sue passioni: moda in primis. Dopo aver sfilato per Chanel a Parigi e aver esibito un topless per "Interview", eccola sulla cover di "Love Magazine" con un enorme cappello di pelliccia e senza reggiseno. Il solito vizietto, di famiglia...

Figlia del campione olimpico Bruce Jenner e di Kris Jenner, è la sorellastra di Kim, Kourtney e Khloé. E come loro ama apparire sui giornali, senza disdegnare scatti hot. Eccola infatti nuda, con un semi-topless, e poi ammiccante con i capelli bagnati e lo sguardo sensuale. D'altronde è giovane e bella: a novembre compirà 19 anni e ha ancora tanto tempo per dimostrare quanto vale.