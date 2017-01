6 giugno 2014 Kendall Jenner, seno al vento per la piccola di casa Kardashian La sorellina 18enne di Kim sa come farsi notare e si spoglia per "Interview" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:52 - La famiglia Kardashian sembra essere una fucina di "talenti". Dopo il matrimonio da favola di Kim e Kaney West, ora è la piccola di casa a farsi notare. La sorellastra 18enne Kendall Jenner ha infatti festeggiato la maggiore età regalandosi un servizio fotografico ad altissimo tasso erotico per il magazine "Interview", dimostrando di avere tutte le carte in regola per sfidare la sorellona famosa.

Davanti all'obbiettivo Kendall si muove come una vera professionista, lasciandosi immortalare con naturalezza a seno nudo. D'altra parte per il suo futuro la giovane Kardashian ha già le idee molto chiare e ammette che fin da piccola ha "sempre ammirato le top model, sono state loro i miei supereroi".



A soli 18 anni ha già calcato passerelle prestigiose del calibro di Givenchy, Chanel e Marc Jacobs. Quando si parla di lavoro infatti Kendall ha la testa ben piantata sulle spalle: "I miei genitori hanno insegnato a me e Kylie (la sorella minore, ndr.) ad essere maniache del lavoro. E' una cosa che apprezzo molto, il loro motto è Grandi sogni, lavoro duro".