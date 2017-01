Kim Kardashian e Kanye West, finalmente l'album delle nozze

12:29 - Matrimonio da favola quello tra Kim Kardashian e Kanye West. Dopo tanti rumors escono sui social le foto della coppia nel giorno più importante della loro vita insieme. Kim, abito a serena con strascico lunghissimo firmato Givenchy, ha incantato la navata mentre Kanye, in smoking, l'attendeva sorridente. Un bacio tenero con lo sfondo di una parete di fiori apre l'album delle nozze più chiacchierate della settimana...

Scappati in Irlanda senza figlia al seguito, per una luna di miele da "Mille e una notte" in un castello, Kim e Kanye hanno trovato il tempo di pubblicare alcuni scatti sui social. E così, dato il via libera dalla coppia, anche gli amici si sono scatenati. I dettagli "intimi" non ci sono ancora, ma le foto insieme si. Ecco quindi la Kardashian posare insieme agli invitati, con un bianco e nero ad effetto che rende il tutto ancora più romantico.



L'ultimo scatto insieme di "Mrs&Mr West" li vede di schiena con un giubbetto di pelle che recita "Just Married". La loro vita insieme è iniziata in grande stile, tra party a Versailles e nozze in Toscana... C'è da chiedersi come proseguirà!