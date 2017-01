25 maggio 2014 Kim Kardashian e Kanye West, il loro matrimonio blindato fa impazzire Firenze Si è concluso al Forte Belvedere il weekend di festeggiamenti nuziali della coppia vip. Nel capoluogo toscano sono arrivati 250 ospiti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:18 - Kim Kardashian e Kanye West sono marito e moglie. La coppia si è sposata in questo folle weekend di festeggiamenti nuziali tra Stati Uniti, Parigi e Firenze, in cui si sono rincorse voci e smentite, al punto che tutt'ora non si sa in quale dei tre luoghi i due abbiano pronunciato il fatidico "sì". Conclusione in grande stile a Forte Belvedere a Firenze, con fan impazziti e Kim e Kanye blindatissimi.

Dietro a tutto questo riserbo c'è probabilmente l'esclusiva venduta a qualche testata, con il foto-racconto del matrimonio. E tuttavia qualche scatto del sì tra Kim Kardashian e Kanye West al Forte Belvedere di Firenze è trapelato sui social. Le immagini, un po' sfocate e visibilmente "rubate", sono state pubblicate sul Twitter Toyo https://twitter.com/KimObsessed/media e subito retwittate dai fan e dai siti internazionali.



La coppia, insieme con parenti e amici, è arrivata in Europa venerdì, per una festa pre-matrimoniale allo Chateau Louis XIV di Parigi, cui hanno partecipato tra gli altri anche il direttore di "Vogue Italia" Franca Sozzani e Giancarlo Giammetti, braccio destro e compagno di Valentino, che hanno raccontato la serata per immagini tramite i loro profili privati su Instagram. Poi, sabato mattina, con voli privati e aerei di linea, i circa 250 ospiti dei "Kimye" hanno raggiunto Firenze e gli alberghi selezionati.



Non si sono visti entrare o uscire dagli alberghi neanche Beyoncè e il marito Jay Z, Justin Bieber e Paris Hilton. Ad attenderli c'erano comunque decine di fan assiepati fuori dagli alberghi. E' data per certa la presenza del cantante John Legend con la moglie, dello stilista Riccardo Tisci, di Ermanno e Toni Scervino e della cantante Lana Del Rey.



L'inizio della festa, fissato alle 18 del pomeriggio, è stato celebrato con un'esibizione di Andrea Bocelli, che subito dopo ha lasciato il Forte Belvedere insieme alla moglie a bordo di un'auto. Sontuoso l'allestimento della fortezza seicentesca che domina Firenze per celebrare l'evento: un grande tavolo in marmo (portato con tre camion) per la cena, decorazioni floreali bianche e una serie di opere di Vanessa Beecroft posizionate nel giardino.



Fuori dal cancello del Forte, fin dal primo pomeriggio si sono assiepati decine di fan, soprattutto di Justin Bieber. Uno di loro per farsi notare si è perfino travestito da Spiderman. Per il caldo e l'agitazione alcuni ragazzini si sono sentiti male, sono state chiamate tre ambulanze che hanno soccorso i ragazzi, tutti con la pressione molto bassa.