26 maggio 2014 Kim Kardashian, dettagli e misteri sulle nozze con Kanye West La festa a Versailles, il rito a Firenze, il viaggio di nozze e gli abiti da favola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:02 - Spuntano foto e dettagli delle nozze più attese dello showbiz, quelle tra Kim Kardashian e Kanye West. Festa nella reggia di Versailles, party francese, nozze fiorentine e blindatissime, luna di miele sconosciuta. Quel che è certo è che la coppia si è sposata, ma su tutto il resto aleggia il mistero e le esclusive vendute a caro prezzo alle riviste. Probabilmente sono già volati via dall'Italia, ma ancora restano gli scatti di un weekend pazzesco.

Tutto è cominciato in Francia. Nella reggia di Versailles la festa da mille e una notte che gli sposi hanno dedicato ad amici e parenti. Con la sposa esageratamente sexy ed eccentrica, che si è presentata in abito bianco ma senza biancheria intima. Una prova delle nozze vere, consumate qualche ora più tardi. L'abito scollatissimo a portafoglio lasciava intravedere il seno della Kardashian e lo spacco apriva sulle gambe mozzafiato. Tanta pelle nuda anche per lo sposo che si è presentato in abito color marron glacé, con tanto di... canottiera nera in bella vista.



Poi è stata la volta del Belpaese. A Firenze è stato celebrato il rito vero. La sposa, questa volta, era in pizzo, un po' meno scollata ma altrettanto esplosivamente sexy. E infine è stata la volta della luna di miele. Assolutamente top-secret. Nessuno li ha più visti, ma potrebbero aver già lasciato l'Italia verso una destinazione romantica. E un altro mistero avvolge le nozze dei Kardashian. Pare che il fratello di Kim, Rob sia scappato via in tutta fretta a fine festa, diretto a Los Angeles per non si sa quale problema...