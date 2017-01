Kim Kardashian, lato B extralarge

12:02 - Che del suo lato B ne abbia fatto un vanto non è certo una novità. L'abbiamo visto fotografato in "belfie" allo specchio, come la moda impone, strizzato in mini bikini e prosperoso sotto gli abiti da sera eppure... Questa volta, Kim Kardashian potrebbe aver esagerato. Fasciata in un paio di jeans chiari il suo sedere sembra decisamente troppo... esplosivo!

A braccetto con il futuro marito Kanye West, la socialite non sembra voler nascondere il lato del suo corpo che più l'ha resa famosa. Sensuale e provocante, raggiante per le future nozze, Kim per la passeggiata in dolce compagnia sceglie, come al solito, un look mozzafiato e aderentissimo, che metta ben in mostra tutta la sua femminilità. Viene da chiedersi come sarà l'abito da sposa, visto che il 24 maggio ormai è vicino. Cerimonia a Parigi e festeggiamenti in Toscana, al Forte Belvedere di Firenze. Sul dress code non sembra ci siano dubbi: esagerato. In perfetto stile Kardashian.