Kendall Jenner, camicetta trasparente e capezzoli in vista

15:20 - La sorellastra di Kim Kardashian ha capito subito come funziona il mondo del jet-set ed eccola sfilare per Marc Jacobs con una camicetta che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Tulle trasparente e capezzoli in bella vista, Kendall Jenner debutta così sulla passerella attirando l'attenzione di tutti. D'altronde, buon sangue non mente: metà dei suoi geni vengono da una famiglia che ha fatte dell'esibizionismo la loro carta vincente.

Figlia del campione olimpico Bruce Jenner e di Kris Jenner, Kendall è salita alla ribalta in America quando ha partecipato al reality "E! Al passo con i Kardashian" insieme alle sue ben più famose sorellastre. La teenager però, non ha nulla da invidiare alle bellissime Kim, Kourtney e Khloé, anche se non ha il loro stesso fisico burroso. Occhi leggermente a mandorla e fare da gattina, dalle foto sui social Kendall ha già dimostrato di sapere come muoversi.



Con il suo corpo longilineo e i suoi scatti da femme fatale non ha incantato solo le passerelle di New York. Di recente, infatti, è stata paparazzata mano nella mano con Harry Styles, uno dei cantanti dei One Direction. Nessuna conferma, per ora sono solo rumors, anche se la sua assenza alla sfilata ha destato qualche sospetto. Kendall, però, non sembra averci fatto caso... I flash erano tutti concentrati sul suo ben scoperto décolleté.