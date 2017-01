Kim Kardashian, scollatura esagerata

10:23 - Avvolta in una jumpsuite argentata, Kim Kardashian fa il suo ingresso alla settimana della moda a Parigi regalando subito un siparietto piccante. L'ereditiera, infatti, non riesce a contenere le sue forme bombastiche, complice una scollatura vertiginosa e un reggiseno color carne che non vuole fare il suo dovere...

E così, mentre cammina accompagnata dall'inseparabile fidanzato rapper Kanye West, Kim regala un panorama che i fotografi non si lasciano certo scappare. Famosa per il suo lato B, pronunciato e debitamente immortalato sui vari social, la Kardashian dimostra di avere diversi assi nella manica quando si tratta di seduzione. Seno in vista, falcata da diva e sorriso sempre appena accennato, l'americana catalizza i paparazzi ben consapevole di farlo. In fondo, già la scelta del colore della mise sembrava voler dire "Guardatemi". L'esperimento è riuscito, la Kardashian ha fatto centro: i flash sono tutti per lei.