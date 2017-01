Joan Rivers ancora gravissima

12:07 - Continuano a preoccupare le condizioni di salute dell'attrice comica tv Joan Rivers, ricoverata nell'ospedale Mount Sinai di New York, giovedì scorso, in seguito ad un arresto cardio-respiratorio. La figlia Melissa rivela che le condizioni sono gravissime anche se i medici vogliono interrompere il coma farmacologico per svegliarla e poi dichiara: "Continuiamo a sperare, teniamo le dita incrociate".

Secondo una fonte vicina alla famiglia dell'attrice, c'è la forte preoccupazione che la parte del cervello che controlla le capacità motorie sia stata compromessa e che Rivers rimanga in uno stato vegetativo o su una sedia a rotelle.