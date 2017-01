I Simpson spuntano nel selfie da Oscar

13:56 - Anche i Simpson hanno voluto omaggiare il celebre selfie degli Oscar, ricreando la famosa foto di gruppo. Su Twitter Matt Groening offre una nuova prospettiva dell'autoscatto, che mostra anche la presenza di Homer cacciato a pedate da Bradley Cooper. Si scoprono intanto altre indiscrezioni legate allo scatto più retweettato di sempre come la clamorosa offerta di Samsung, che ha sborsato 20 milioni di dollari per includere il suo brand nello show.

Ellen Degeneres durante la serata ha infatti giocato con uno smartphone Samsung bianco e ha scelto di utilizzare proprio un Galaxy Note 3 per scaattare il selfie "vip", che ha immediatamente fatto il giro del mondo.



"E' stata un'ottima pubblicità per il marchio Samsung - ha dichiarato l'esperta di marketing Allen Adamson al Wall Street Journal - Il selfie di Ellen è stato molto più efficace e di impatto rispetto alle loro pubblicità. La magia di diventare virale non è una cosa che si può comprare".