Oscar, Peter Nyong'o è l'intruso del selfie

14:59 - Il selfie degli Oscar, scattato da Bradley Cooper per Ellen DeGeneres, più ritwittato della storia di Twitter è stato oggetto di dibattito. In molti si sono chiesti chi fosse quel ragazzo di colore in mezzo a star del calibro di Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Julia Roberts e che oscurava il volto di Angelina Jolie. E' Peter il fratello di Lupita Nyong'o, vincitrice dell'Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per "12 anni schiavo".

Quando gli sarebbe mai ricapitata un'occasione del genere a Peter per posare assieme ai divi di Hollywood? Così lo studente al primo anno dell'Università Stetson della Florida all'aftershow si è anche messo in posa con Michael Fassbender, vecchia conoscenza dal momento che ha lavorato sul set con la sorella in "12 anni schiavo".