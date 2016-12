3 marzo 2014 Oscar, il selfie della Degeneres diventa il più ritwittato della storia Un autoscatto della conduttrice della serata, zeppo di star, è stato ritwittato 2 milioni di volte in poco più di due ore battendo il record di un tweet di Obama relativo alla sua rielezione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:43 - Il super-selfie delle star hollywoodiane scattato in diretta televisiva dalla conduttrice dell'86/ma edizione degli Oscar, Ellen De Generes, è da oggi il più twittato della storia, spodestando dal podio una foto del presidente americano Barack Obama. In poco più di due ore la foto che riunisce tra gli altri Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep, Julia Roberts e Kevin Spacey è stata ritwittata oltre 2 milioni di volte facendo il giro del mondo.

Il precedente primato era detenuto da Obama con appena - si fa per dire - 800mila retweet per il suo messaggio in cui annunciava la sua rielezione datato 6 novembre 2012.