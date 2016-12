Oscar, trionfa "12 anni schiavo"

15:43 - "12 anni schiavo", ha vinto l'Oscar nella categoria miglior film. Il film di Steve McQueen ha ottenuto in totale tre statuette vincendo anche quelle per la miglior sceneggiatura non originale e miglior attrice non protagonista, Lupita Nyong'o. A vincere il maggior numero di premi è stato però "Gravity" di Alfonso Cuaron, con sette statuette. "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino premiato come miglior film straniero.

TUTTI I PREMI DELLA 86.ma EDIZIONE DEGLI OSCAR



- FILM: "12 anni schiavo"

- REGIA: Alfonso Cuaròn per "Gravity"

- ATTORE PROTAGONISTA: Matthew McConaughey per "Dallas Buyers Club"

- ATTRICE PROTAGONISTA: Cate Blanchett per "Blue Jasmine"

- ATTORE NON PROTAGONISTA: Jared Leto in "Dallas Buyers Club"

- ATTRICE NON PROTAGONISTA: Lupita Nyong'o in "12 anni schiavo"

- FILM D'ANIMAZIONE: "Frozen"

- FILM STRANIERO: "La Grande Bellezza"

- SCENEGGIATURA ORIGINALE: Spike Jonze per "Lei"

- SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: John Ridley per "12 anni schiavo"

- CORTO D'ANIMAZIONE: "Mr. Hublot"

- FOTOGRAFIA: Emmanuel Lubezki per "Gravity"

- SCENOGRAFIA: Catherine Martin e Beverley Dunn per "Il Grande Gatsby"

- COLONNA SONORA ORIGINALE: Steven Price per "Gravity"

- SONORO: Glenn Freemantle per "Gravity"

- MONTAGGIO SONORO: Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead e Chris Munro per "Gravity"

- TRUCCO: Adruitha Lee e Robin Mathews per "Dallas Buyers Club"

- COSTUMI: Catherine Martin per "Il Grande Gatsby"

- CORTO DOCUMENTARIO: "The Lady in Number 6: Music Saved My Life"

- CORTOMETRAGGIO: "Helium"

- DOCUMENTARIO: "20 Feet from Stardom"

- EFFETTI VISIVI: Tim Webber, Chris Lawrence, David Shirk e Neil Corbould per "Gravity"

- MONTAGGIO: Alfonso Cuaro'n e Mark Sanger per "Gravity"

- CANZONE ORIGINALE: "Let it go" di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per "Frozen".