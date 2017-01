Gianni Boncompagni: "Fucilerei Don Matteo davanti al cavallo della Rai"

15:34 - L'eclettico Gianni Boncompagni, dopo aver ricordato i suoi inizi da "cervello in fuga" come conduttore radiofonico in Svezia e il grande successo italiano di "Non è la Rai", durante un'intervista rilasciata a Francesco Sala per ilgiornaleOFF, fa una critica irriverente e provocatoria alla TV di oggi e dichiara: "Fucilerei Don Matteo davanti al cavallo della Rai e a Montalbano darei l'ergastolo!".

