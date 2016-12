Paolo Villaggio tra Renzi e Balotelli

11:11 - Un Paolo Villaggio esplosivo conferma il suo essere sempre controcorrente in un’intervista rilasciata a Francesco Sala per ilgiornaleOFF. Nei panni di Fantozzi osò alzarsi in piedi e gridare contro la Corazzata Potëmkin, e ora non risparmia nessuno dei simboli del consenso dolciastro dei nostri tempi: dal premier Renzi, che "deve piacere a tutti perché è un politico", a Mario Balotelli. Villaggio non risparmia nemmeno Papa Francesco: "Temo che il Papa non creda in Dio!".

