Gerry Scotti-Federica Panicucci, coppia di 'ghiaccio' per "Intimissimi on Ice"

16:06 - A 22 anni di distanza, da quando presentarono insieme il Festivalbar, Gerry Scotti e Federica Panicucci si ritrovano proprio all'Arena di Verona per lo show "Intimissimi on Ice-OperaPop". L'appuntamento è per sabato 27 settembre alle 21.10 su Canale 5 con le stelle della musica e del pattinaggio: da Carolina Kostner a Pharrell Williams a Giorgia e Anastacia: "E' davvero bello lavorare insieme", racconta a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Ricordo quella notte di tanti anni fa - racconta Gerry - è stata davvero speciale perché era appena nato mio figlio Edoardo". "Io ero al settimo cielo perché ero agli inizi e Gerry mi ha aiutato e valorizzato senza farlo pesare", interviene la Panicucci.



"Non so se mi vedrete volteggiare con i pattini, anche se credo che gli autori ci stiano pensando - racconta Scotti - eviterei volentieri... Adoro il pattinaggio e alle gare preferisco i gala, senza l'ansia da medaglia. Questo show è veramente unico, l'impianto tecnologico e scenografico lascia davvero senza fiato". Federica ama lo sport ma ha paura di farsi male: "Vorrei evitare di apparire in studio con un gambone di gesso. Meglio se mi limito a commentare...".