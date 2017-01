3 settembre 2014 Gerry Scotti, vacanza in alto mare prima di riprendere con "Lo show dei record" Il conduttore torna in prima serata su Canale 5 questo autunno con lo spettacolo da lui presentato già nel 2011. E intanto si gode gli ultimi giorni di vacanza in barca con la famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:30 - In vista della nuova stagione televisiva, ultimi scampoli di vacanze per Gerry Scotti, in barca nel sud della Francia con la famiglia. Il conduttore tornerà quest'autunno su Canale 5 con "Lo show dei record", da lui condotto già nel 2011. Le puntate sono state in realtà già registrate, mentre la data precisa di messa in onda non si conosce ancora.

Nei giorni scorsi Scotti è stato anche protagonista di una delle tante bufale che circolano in Rete. Un blog romano, specializzato in false morti di personaggi celebri, ha infatti diffuso la notizia del decesso del conduttore. Notizia che si è subito propagata alla velocità della luce. La notizia è stata smentita prima da Rudy Zerbi e poi, con la consueta ironia, dallo stesso Gerry: "Essendo io morto - ha scritto via Twitter - non posso smentire...".